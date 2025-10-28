محكمة إسرائيلية تقرر عقد 4 جلسات أسبوعيا لنتنياهو في قضايا الفساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب عقد جلسة اليوم خلف أبواب مغلقة، وفق هيئة البث الرسمية

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الثلاثاء، الانعقاد 4 مرات أسبوعيا للنظر في تهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "ستُعقد جلسات الاستماع أربع مرات أسبوعيا بدءا من الشهر المقبل (نوفمبر)".

ولفتت إلى أن المحكمة رفضت بذلك طلب طاقم الدفاع عن نتنياهو بشأن عدم عقد 4 جلسات أسبوعيا، دون توضيح عدد الجلسات التي اقترحها طاقم الدفاع.

وكانت المحكمة تعقد حتى اليوم مرتين أو 3 أسبوعيا.

والأحد الماضي، رفض القضاء الإسرائيلي طلب دفاع نتنياهو تقليص عدد أيام إفادته في محاكمته بتهم الفساد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن ريفكا فريدمان فيلدمان رئيسة هيئة القضاة بمحاكمة نتنياهو، رفضت طلب دفاعه عدم عقد 4 أيام من الجلسات أسبوعيا، يدلي بإفادته في 3 منها.

ولم تحدد الصحيفة إن كان الدفاع طلب عدد أيام محددا من الجلسات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، مثل نتنياهو مجددا أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.

وقالت هيئة البث: "بعد شهر لم يشهد تقريبا أي جلسات استماع في قضيته، رئيس الوزراء يستأنف شهادته".

وذكرت أنه بناء على طلب نتنياهو فإن النقاشات داخل المحكمة تجري خلف أبواب مغلقة "بسبب تطورات في مسألة أمنية" لم يتم الكشف عنها.

انقطاع جلسات محاكمة نتنياهو جاء بسبب أعياد يهودية (العرش، يوم الغفران، رأس السنة العبرية) وسفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت بمدينة نيويورك في سبتمبر الماضي.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الاعتراف بالذنب في أي من ملفات القضايا الثلاث التي يُحاكم فيها.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو إثر ارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأنهى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، إبادة جماعية استمرت عامين على القطاع بدعم أمريكي، وخلفت 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.