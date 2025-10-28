جنود إسرائيليون يلقون قنابل باتجاه مزارعين جنوبي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بينما كان الجيش اللبناني واليونيفيل يرافقان الأهالي أثناء تفقد كروم الزيتون في مارون الراس

ألقى جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قنابل باتجاه مجموعة من الأهالي أثناء تفقدهم كروم الزيتون في أطراف بلدة مارون الراس بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن جنودا إسرائيليين ألقوا قنابل بشكل متعمد لـ "ترهيب الأهالي"، رغم أنهم كانوا برفقة دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، وقد حصلوا مسبقًا على تراخيص لتفقد أراضيهم الزراعية.

ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف المدنيين، بحسب المصدر نفسه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، صعّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بما يشمل عمليات اغتيال لعناصر تدعي أنهم من "حزب الله"، وشن أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد.

وفي 11 أكتوبر الجاري، نفذت إسرائيل غارات مكثفة على جنوب لبنان، ما دفع الرئيس جوزاف عون للتحذير من نقل تل أبيب نار غزة إلى لبنان وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس حيز التنفيذ.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، كما تستمر باحتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

ومنذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل عمليات عسكرية متواصلة ضد لبنان، تحولت في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.