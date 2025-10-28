القسام تنعى استشهاد مقاتلين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال بالضفة

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اثنين من مقاتليها استشهدا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وقالت القسام في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تنعى كلًا من عبد الله محمد جلامنة وقيس إبراهيم البيطاوي الذين استشهدا رفقة أحمد عزمي نشرتي، بعد خوضهم اشتباكًا مسلحًا مع قوات خاصة إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء في بلدة كفر قود غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القسام أن كافة إجراءات الاحتلال في ملاحقة المقاومة بالضفة لن تثني مقاتليها عن مواصلة السعي لضرب جنود الاحتلال في مختلف محافظاتها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم، اغتيال ما زعم أنها خلية مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص في المنطقة الواقعة بين قرية كفر قود وواد حسن شمال غربي مدينة جنين، وذلك عقب اشتباكات مسلحة وقصف جوي استهدف الموقع.

وادعى جيش الاحتلال، في بيان، أن ما سماها الخلية كانت تخطط لتنفيذ عملية.