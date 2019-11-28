ارتفاع حصيلة حادث سير في جنوب نيبال إلى 19 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تعرضت له حافلة في طريف جبلي بجنوب نيبال إلى 19 قتيلا، بعد وفاة شخصين متأثرين بجراحهما اليوم الخميس، حسبما أفادت الشرطة.

وانحرفت حافلة الركاب عن الطريق وسقطت في واد بقرية ناراباني في جنوب البلاد أمس الأربعاء.

وكانت الحافلة متجهة إلى بوتوال، المدينة الرئيسية في المنطقة، من سانديخاركا.

وقال براكاش بيستا، وهو ضابط شرطة محلي، إن السائق فقد السيطرة على سيارته في منعطف من الطريق الجبلي الضيق.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يعالج 18 راكبا مصابا في عدة مستشفيات، من بينهم ثلاثة في حالة خطيرة".

ووقع الحادث على بعد نحو 227 كيلومترا جنوب غرب كاتماندو.