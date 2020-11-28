مصرع وإصابة 12 شخصا إثر انقلاب قارب صيد شرق اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني، أن شخصا لقى مصرعه وأصيب 11 آخرون إثر انقلاب قارب صيد نتيجة اصطدامه بسفينة شحن بأحد موانئ شرق اليابان صباح اليوم السبت.

وأضاف خفر السواحل الياباني -بحسب ما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- أنه تم إنقاذ جميع من كانوا على متن القارب، غير أنه تم نقل 5 أشخاص منهم إلى المستشفى، من بينهم رجل يبلغ من العمر 46 عاما من طوكيو تم تأكيد وفاته في وقت لاحق.

وكان خفر السواحل الياباني قد تلقى مكالمة إغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم عقب الحادث الذي وقع في ميناء كاشيما بمحافظة إيباراكي اليابانية.