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تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 3966 حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 6:37 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 6:37 م

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 3966 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و780 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 108 حالات في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم.

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