وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة كندية لمنح ماجستير مهنى فى الذكاء الاصطناعى

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة أوتاوا الكندية لتقديم برنامج ماجستير مهنى فى الهندسة الكهربية والحاسبات فى مسارى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات؛ وذلك فى إطار مبادرة «بُناة مصر الرقمية»، والتى تهدف إلى تنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وصقلهم بالعلم والخبرات العملية من خلال برنامج تعليمى وتدريبى متكامل بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات «مصر الرقمية» ويعزز من قدراتهم التنافسية فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

أكد طلعت خلال اللقاء إلى أهمية توافر خبراء وكوادر قادرة على الدفع بعمليات التحول الرقمى حيث يعد تمكين المواطن المصرى من الاستعداد للعصر التحول الرقمى هو أولى خطوات بناء مصر الرقمية مشيرا إلى ان وزارته تسعى إلى تعزيز البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تنمية القطاع وجعل مصر مركزا إقليميا للابتكار.

وأضاف طلعت أن مصر بلد واعدة تتميز بأن أكثر من 20٪ من سكانها فى الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاما، كما أن هناك نحو خمسمائة ألف خريج سنويا فى المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، كما تشهد مصر نموًا سريعًا فى مجالات الابتكار الرقمى وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم مع جامعة أوتاوا تهدف إلى تقديم درجة الماجستير المهنى فى الهندسة للمتفوقين من خريجى الجامعات فى برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات، وذلك فى مسارى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والروبوتات وإنترنت الأشياء؛ معربا عن تطلعه إلى تعاون مثمر مع جامعة أوتاوا فى إطار مبادرة «بُناة مصر الرقمية».

ومن جانبه، أشاد السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا بمبادرة «بناة مصر الرقمية»، لكونها تسعى إلى تمكين الجيل القادم من الشباب المصرى لتنفيذ الرؤية الرقمية لمصر؛ موضحا أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة والوزارة يأتى بعد أسابيع من المفاوضات والعمل الجاد سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائى والذى بمقتضاه سيحصل سنويا المئات من الخريجين من الشباب المصرى على الدراسات العليا فى مجالات تحظى بأولوية كبرى لدى الحكومة المصرية.

وأوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه يتم تنفيذ مبادرة بناء مصر الرقمية بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية المتخصصة فى التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية المهارات اللغوية وتطوير مهارات القيادة؛ معربة عن تقديرها لجامعة أوتاوا لكونها شريكا فى تنفيذ المبادرة.

وأكد الدكتورجاك فرمون رئيس جامعة أوتاوا الكندية انه سيتم من خلال المبادرة التحاق مائة طالب مصرى كل عام ببرنامج الماجستير فى جامعة أوتاوا، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أتاحت فرصا للتعلم عن بُعد لايجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات التى تواجه المجتمعات.

وتحتل جامعة أوتاوا المركز الـ ١٤٥ على مستوى العالم طبقا لـتصنيف THE، كما تأتى جامعة أوتاوا فى المركز رقم ١٩٢ كأفضل الجامعات العالمية على مستوى العالم والمركز الثامن كأفضل الجامعات العالمية فى كندا طبقا لتصنيف U.S News & World Report Rankings.

يذكر أن مبادرة «بُناة مصر الرقمية» قد تم اطلاقها فى سبتمبر الماضى، وهى منحة مجانية مقدمة لألف شاب وشابة سنويا من المتفوقين من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة سنوات ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠ من كليات الهندسة.