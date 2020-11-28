نعى الإعلامي عمرو أديب، الدكتور حافظ أبو سعدة، المحامي والحقوقي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائلًا: «كان راجل عظيم ومحترم، ومن الناس اللي قدروا يحققوا توازن بين مصلحة الوطن، وتحقيق الحقوق للناس».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، «لما تعوز حد يتكلم في المسائل الحقوقية، مكنش يبقي في أحسن من حافظ أبو سعدة»، متابعًا: «مفيش اتنين في مصر يختلفوا على حافظ أبو سعدة، رائد من رواد حقوق الإنسان، وكان ليه دور عظيم في البلد دي».

وتقدم بالعزاء لأسرة الدكتور حافظ أبو سعدة، وللشعب المصري، معقبًا: «الله يرحمه».

وتوفي الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، متأثرًا بمصاعفات الإصابة بفيروس كورونا.



