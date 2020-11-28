 الكويت: شفاء 586 حالة مصابة بكورونا والإجمالي يقترب من 136 ألفا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 586 حالة مصابة بكورونا والإجمالي يقترب من 136 ألفا

علم الكويت
علم الكويت
الكويت - أ ش أ:
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 2:18 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 2:18 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 586 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 135 ألفا و889 حالة.

وأضاف الوزير -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ586 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن، أمس الجمعة، شفاء 553 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


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