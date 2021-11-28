الشيخ زايد للكتاب تعلن قائمة المؤهلين للجائزة لفرع الترجمة

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمة الطويلة المؤهلة للجائزة لفرع الترجمة في دورتها السادسة عشرة.

واختارت الجائزة 10 كتب من بين 148 عملاً مترشحاً لعام 2021-2022، وتضم القائمة أعمالاً مترجمة عن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتنتمي هذه الأعمال المترجمة إلى مترجمين من 6 دول عربية؛ هي: السعودية ومصر وسوريا والعراق والمغرب وتونس.

واستحوذت الأعمال الإنجليزية المترجمة إلى اللغة العربية على العدد الأعلى من عناوين القائمة الطويلة بواقع 6 ترشيحات، حيث اختارت لجان الفرز والقراءة الكتب التالية: كتاب "القراءة والكتابة في الجزيرة العربية قبل الإسلام وهوية ممارسيها" للكاتب مايكل ماكدونالد، والذي ترجمه الأستاذ الدكتور فهد مطلق العتيبي من السعودية، وأصدرته دار جامعة الملك سعود للنشر عام 2020، وكتاب "البحر والحضارة: التاريخ البحري للعالم"، للكاتب لينكولين باين، والذي ترجمه الدكتور مصطفى محمد عبد الله قاسم من مصر، وأصدرته دار جامعة الملك سعود للنشر عام 2019.

وتم اختيار أيضا، كتاب "المواطنة متعددة الثقافات: نظرية ليبرالية لحقوق الأقليات"، للكاتب ويل كيمليكا، والذي ترجمه عبدالنور خراقي من المغرب، وأصدرته الجامعة الأمريكية في بغداد عام 2021، وكتاب "هرمس العربي: من حكيمٍ وثنيٍّ إلى نبيِّ العِلم"، للكاتب كفن فان بلادل، والذي ترجمه محمد سالم عبادة من مصر، وأصدرته دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع بالتعاون مع المركز القومي للترجمة عام 2020، وكتاب "ليوناردو دافنشي"، للكاتب والتر يزاكسون، والذي ترجمه محسن بني سعيد من العراق/أستراليا، وأصدرته منشورات نابو عام 2020، وكتاب "نشأة الإنسانيات عند المسلمين وفي الغرب المسيحي"، للكاتب جورج مقدسي، والذي ترجمه الدكتور أحمد العدوي من مصر، وأصدرته مدارات للأبحاث والنشر في عام 2021.

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع الترجمة أيضاً 3 أعمال باللغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية؛ هي: كتاب "القول والمقول"، للكاتب أوزوالد ديكرو، والذي ترجمته بسمة بلحاج رحومة الشكيلي من تونس، وأصدره معهد تونس للترجمة ودار محمد علي للنشر عام 2019، وكتاب "اختلاق أورُبا"، للكاتب إيمانويل طود والذي ترجمه أحمد فاضل الهلايلي من تونس، وأصدرته مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع عام 2020، وكتاب "رذائل المعرفة - بحث في الأحكام الأخلاقية الفكرية"، للكاتب باسكال إنجل، والذي ترجمه الدكتور قاسم المقداد من سوريا وأصدرته دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع عام 2021.

وشملت القائمة الطويلة لفرع الترجمة أيضاً عملاً واحداً باللغة العربية ترجم إلى اللغة الإنجليزية؛ وهو كتاب "فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان"، للكاتب ابن رزين التجيبي، الذي ترجمته نوال نصر الله من العراق/الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُكرم الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصًا جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية. كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.