صنز على بعد فوز وحيد من رقمه القياسي وتيمبرولفز يعبر فيلادلفيا بدوري NBA

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بات فريق فينكس صنز على بعد انتصار واحد من معادلة رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق صنز فوزه السادس عشر على التوالي ليصبح على بعد فوز وحيد من معادلة الرقم القياسي الذي سجله في موسم 2006 /2007.

وتغلب صنز على بروكلن نتس 113 /107 فجر الأحد بعد تألق كريس بول الذي سجل 22 نقطة وثمان متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وخسر صنز على يد ميلواكي بكس في نهائي الموسم الماضي لكنه حقق 17 انتصارا في الموسم الحالي مقابل ثلاث هزائم فقط في سجل لا يتفوق عليه سوى جولدن ستيت واريورز الذي حقق 17 انتصارا مقابل هزيمتين فقط.

وتصدر ديفين بوكر قائمة هدافي صنز بتسجيله 30 نقطة من بينها أربع رميات ثلاثية بجانب أربع تمريرات حاسمة.

وفاز مينيسوتا حامل اللقب بصعوبة على فيلادلفيا 121/ 120 بعد مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 100 /100 لكن تيمبرولفز تفوق في الوقت الإضافي بتسجيله 21 نقطة مقابل 20 نقطة لمنافسه.

وعاد جويل إيمبيد لصفوف فيلادلفيا بعد فترة من الغياب بسبب فيروس كورونا المستجد وسجل 42 نقطة و14 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة لفريقه لكنها لم تكن كافية لإنقاذه من الهزيمة.

وأحرز دي انجيلو راسيل 35 نقطة وثمان تمريرات حاسمة لتيمبرولفز وأضاف كارل انتوني تاونز 28 نقطة وعشر متابعات.

وفي باقي المباريات فاز نيويورك نيكس على اتلانتا هوكس 99/ 90 وكليفلاند كافالييرز على أورلاندو ماجيك 105 /92 وميامي هيت على شيكاغو بولز 107 /104.

كما تغلب هيوستن روكتس على تشارلوت هورنتس 146 /143 وواشنطن ويزاردز على دالاس مافريكس 120 /114 ويوتا جاز على نيو اورليانز 127 /105.