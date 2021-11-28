أشاد الإعلامي أحمد موسى بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد النتائج الأخيرة التي حققها، قائلًا: «عاوزين نمسك الخشب، الأهلي عامل زي ليفربول وشغال يكسب خمسات وأربعات».

وتحدث خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عن انتخابات النادي الأهلي والتي فاز فيها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، متقدمًا بالتهنئة للكابتن محمود الخطيب بعد الفوز.

وعقب: «أي حد هينزل قدام بيبو مش هيعدي»، مضيفًا أن انتخابات النادي الأهلي كانت قوية والتنظيم كان على أعلى مستوى، رغم حضور 22 ألف عضو بالجمعية العمومية.

وأعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي رسميًا استمرار محمود الخطيب رئيسًا للنادي بعد فوزه وقائمته بالكامل في انتخابات مجلس الإدارة للسنوات الأربعة القادمة.