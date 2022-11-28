إيران: نرفض تماما اتهام أمريكا لنا بالتورط في الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، إن إيران "ترفض تماما" اتهام الولايات المتحدة لها بالتورط في هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط قبالة السواحل العمانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة كانت حملت إيران مسؤولية الهجوم الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري، على ناقلة النفط التي تعود إلى رجل الأعمال الإسرائيلي الثري، عيدان عوفر.

ومن جانبه، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي في بيان له بعد وقوع الهجوم: "ليس هناك تبرير لهذا الهجوم، وهو الأحدث ضمن نمط من هذه العمليات والأنشطة المزعزعة لاستقرار الحدود"، مضيفا أن إيران يتزايد استخدامها للطائرات المسيرة "بصورة مباشرة وعن طريق وكلائها في أرجاء الشرق الأوسط وإرسال المزيد من هذه الطائرات إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا".

فيما قالت شركة "إيسترن باسيفيك شيبينج" إن سفينتها "إم في باسيفيك زيركون" تعرضت لضربة بمقذوف على مسافة نحو 241 كيلومترا من الساحل العماني .

وردت مصادر إيرانية على الاتهامات قائلة إنها مسرحية إسرائيلية نفذت بالتعاون مع بعض حكومات المنطقة بهدف اتهام إيران والتأثير على مجريات التحضير لألعاب كأس العالم في قطر.