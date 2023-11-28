مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: عدم دخول الوقود إلى غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبيرة

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن القطاع، يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي من آثار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لقناة " الجزيرة" الإخبارية: "نحتاج إلى معدات وآليات للدفاع المدني وإلى أجهزة طبية، القطاع الصحي منهار تماما".

وأكد أن عدم دخول الوقود إلى مدينة غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبيرة، مناشدا العالم إدخال الوقود إلى القطاع.

وأوضح أن الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع، قائلا: "نحن أمام كارثة فعلية ارتكبها الاحتلال في القطاع لا سيما في شماله، الاحتلال يريد تهجير المواطنين من مدينة غزة وشمالي القطاع".

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "نحن بحاجة إلى مئات شاحنات الوقود على مدى أسابيع، مجمع الشفاء الطبي يحتاج يوميا إلى 12 ألف لتر من الوقود".

وأكد: "عجلة الحياة متوقفة في قطاع غزة ونحن أمام كارثة قد تقع في أي لحظة".