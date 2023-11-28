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القوات الصومالية تعلن مقتل 4 إرهابيين بوسط البلاد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 12:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 12:06 م

أعلنت القوات المسلحة الوطنية الصومالية، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة إرهابيين في شرق محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم عن ضباط بالجيش الوطني، قوله إنه "تمت مصادرة معدات قتالية بحوزة المتمردين"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية تواصل ملاحقة فلول الإرهابيين في مناطق الغابات بالمحافظة".

ووفق الوكالة، "تأتي عمليات الجيش بعد أيام قليلة من إعلان هيئة الكوارث الوطنية أن مليشيات الشباب تشكّل عائقاً لإيصال المساعدات للنازحين من المناطق المتضررة من السيول، حيث رفضت السماح لقارب يحمل مدنيين لإنقاذ حياتهم بعد انقلاب القارب وماتوا في النهر".


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