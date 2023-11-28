جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده الأسرى في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده الأسرى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن حركة «حماس» تحتجز جثامينهم.

ونشر الموقع الرسمي لجيش الاحتلال أسماء الجنود الثلاثة، وهم: تومر يعقوب أخيماس، 20 عامًا، وكيريل برودسكي، 19 عامًا، وشاكيد دهان، 19 عامًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أقر بإصابة 1000 ضابط وجندي منذ بدء الحرب على غزة.

وقالت صحيفة هآرتس، إن جيش الاحتلال اعترف أن من بين هؤلاء الجرحى، 202 عسكري بجروح خطرة، و320 بجروح متوسطة، و470 بجروح طفيفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجيش يمنع المستشفيات من نشر عدد الجرحى وحالتهم. كما أن من بين 183 جنديا بإصابات متوسطة، و74 بإصابات خفيفة، يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وكان جيش الاحتلال قد حاول فرض سياج من السرية حول الخسائر الضخمة التي تكبدها خلال المعارك البرية التي خاضها أمام المقاومة الفلسطينية.

وفيما اعترف جيش الاحتلال، بأنه فقد 72 قتيلا بين جنود وضباطه خلال هذه المعارك، إلا أنّ هناك تشكيكا كبيرا في هذه الأعداد.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت في أكثر من مناسبة، أن المقاومة تُكبّد الاحتلال خسائر ضخمة لم يكن يتوقعها من الأساس، تفوق كثيرا ما يتم إعلانه من قبل إسرائيل.