 أبو عبيدة: الجيش الإسرائيلي خرق بنود الهدنة وحدث احتكاك بينه وكتائب القسام شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو عبيدة: الجيش الإسرائيلي خرق بنود الهدنة وحدث احتكاك بينه وكتائب القسام شمال غزة


نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 10:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 10:50 م

كشف أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أن الجيش الإسرائيلي خرق بنود الهدنة، اليوم الثلاثاء، في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.

وقال أبو عبيدة في بيان تناقلته وسائل الإعلام، إنه “نتيجة لخرق واضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني”.

وأشار المتحدث إلى أن مقاتلي “القسام” تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال القطاع اليوم بنجاح، مؤكدا “من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو”. ودعا أبو عبيدة، الوسطاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء.

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