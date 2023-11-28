جامعة بنها تنظم ندوة لتوعية الطلاب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، ندوة لتوعية الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بعنوان "شارك بصوتك نكمل الطريق"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور ممثلي الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الندوة استهدفت تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، موضحا أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي، لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة أن تؤدي دورها ليس فقط الأكاديمي التعليمي، وإنما أيضا دورها الوطني في بناء شخصية الطالب، وتنمية روح الولاء للوطن لدى الشباب وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ومنها الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تناولت العديد من الموضوعات وأهمها التعريف بأهمية المشاركة وآليتها وكيفية معرفة اللجان والمقار الانتخابية.

واستعرض رئيس الجامعة، خلال كلمته حكاية وطن والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال الـ10 سنوات الماضية في مختلف القطاعات ومنها، ملف "التعليم، والصحة، والزراعية، والقضاء على العشوائيات، وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر في المستقبل، بالإضافة إلى إطلاق مشروع حياة كريمة، الذي يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والريف المصري.

كما استعرض رئيس الجامعة، اهتمام الدولة بتمكين الشباب والمرأة في مختلف المواقع القيادية والمساواة بين الجنسين، ولذلك فإن للشباب لكونها يمثلون ما يقرب من 60% من الشعب المصري، هو الأساس لضمان مستقبل مشرق لوطننا والعبور بمصر لبر الآمان.

وأكد أن مصر نجحت في استعادة دورها الوطني وقوتها الناعمة على مستوى العالم بشكل واضح ومؤثر، موضحًا أن الشعب المصري له درع وسيف وله إرادة قوية وظهر ذلك واضحا في موقف الشعب المصري ووقوفه خلف قيادته السياسية تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة، داعياً الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

من جانبه، أكد أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، أن الفترة الحالية للشباب تمثل لهم العصر الذهبي، حيث يتم تمكين الشباب بجميع المجالات، لذا يجب عليهم توثيق المعلومات التي يحصلون عليها من جهات رسمية وليس من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى الموقف المشرف للدولة في دعم القضية الفلسطينية، كما استعرض الإنجازات والمشروعات القومية مثل، 100 مليون صحة، والصرف الصحي، ومشروع حياة كريمة، الذي عمل على تحويل القرية الفقيرة إلى قرية غنية نموذجية.

ودعا الشباب إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في إطار حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بقوله "لازم نشارك بصوتنا لنكمل الطريق".

وقال كريم بدر، عضو مجلس النواب، إن الشباب يجب أن يكون مؤثرا في المجتمع ومشاركته تساعد في أن يدعم البلاد، موضحا أن السلبية في هذا الأمر لها آثار خطيرة في تضييع حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة والاستقرار.

وأشاد بموقف مصر المشرف في دعم القضية الفلسطينية، وإرثاء الهدنة في غزة، من خلال تحركات القيادة السياسية الحكيمة، مقدما الشكر للرئيس السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية.

وأردف النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن المشاركة السياسية لها مراحل ودرجات أولها الاهتمام بالمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، ثانيا مرحلة المعرفة بقضايا الوطن والشخصيات المؤثرة فيه، ثالثا المطالبة بحقوقك الدستورية في اختيار من يمثلك.

واختتم حديثه، أن الشباب هم عماد التنمية في مصر، لذلك يجب أن تشاركوا لكي يعلم العالم أننا على قلب رجل واحد.