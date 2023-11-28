وول ستريت جورنال تدعو إلى الإفراج الفوري عن مراسلها المحتجز في روسيا

دعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مجددا إلى الإفراج الفوري عن مراسلها المحتجز في روسيا إيفان جيرشكوفيتش.

وقالت الصحيفة، في بيان عقب صدور حكم محكمة روسية بتمديد احتجاز جيرشكوفيتش لمدة شهرين آخرين حتى 30 يناير المقبل، إن "إيفان مسجون ظلما الآن منذ نحو 250 يوما، وكل يوم هو يوم طويل للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وانتقدت وول ستريت جورنال الاتهامات الموجهة للمراسل ووصفتها بأنها كاذبة ووصفت احتجازه بأنه "هجوم على الصحافة الحرة، التي تعتبر أمر هام للغاية للمجتمع الحر".

وقالت الصحيفة إنها تواصل دعم جيرشكوفيتش ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في روسيا، عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن مسئولي السفارة "يشعرون بقلق بالغ" إزاء قرار المحكمة بتمديد احتجاز جيرشكوفيتش، ودعوا مجددا إلى "الإفراج الفوري عنه".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قررت محكمة روسية تمديد الحبس الاحتياطي لمدة شهرين آخرين بحق الصحفي الأمريكي ومراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية جيرشكوفيتش، والذي اعتقل في نهاية مارس الماضي بينما كان في رحلة صحفية في مدينة يكاترينبرج الروسية في جبال الأورال.

واتهم جيرشكوفيتش بجمع معلومات سرية عن مجمع صناعي عسكري روسي، لصالح وكالات أمريكية.

ونفى جيرشكوفيتش، وصحيفة "وول ستريت جورنال"، تورطه في أي أعمال تجسس.

وتم تمديد احتجاز جيرشكوفيتش مرارا وتكرارا. وبعد القرار الذي أصدرته محكمة روسية اليوم الثلاثاء، من المقرر أن يستمر احتجازه حتى 30 يناير المقبل على الأقل، حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في أبريل الماضي، أن جيرشكوفيتش "محتجز بشكل غير مشروع"، وهو تصنيف يضع القوة الدبلوماسية الكاملة لواشنطن وراء تأمين إطلاق سراحه.