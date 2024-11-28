مناوشات اسرائيلية على الحدود اللبنانية في ثاني أيام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

أطلقت دبابات اسرائيلية قذائف على مواقع عدة في جنوب لبنان منذ صباح اليوم الثاني لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله، فيما أصيب 3 أشخاص غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة مركبا الحدودية جنوبي لبنان، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد وصول من وصفهم بالمشتبه بهم -وبعضهم بسيارات- إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، حسب قوله.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن استهداف السيارة في بلدة مركبا "كان يهدف لإبعادها عن المنطقة المحظورة وليس قتل من فيها"، حسب موقع الجزيرة نت، مؤكدة أن قوات الجيش الاسرائيلي لا تزال تنتشر في جنوب لبنان، وتقوم بالتعامل مع أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين في لبنان أن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا اليوم الخميس بعد 24 ساعة من سريان وقف إطلاق النار الذي يحظر "العمليات العسكرية الهجومية، بينما أصيب شخصينم جراء هذا القصف الإسرائيلي.

ونقلت وكالة رويترز عن نائب عن حزب الله قوله بأن: "مهاجمة إسرائيل للمدنيين العائدين إلى قرى وبلدات جنوب لبنان تنتهك وقف إطلاق النار".