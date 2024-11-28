هنري ينتقد محمد صلاح بعد تصريحاته النارية بشأن تجديد عقده

انتقد تيري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية، محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد تصريحاته النارية بشأن مسألة تجديد التعاقد مع الريدز.

وكان محمد صلاح قد أثار الجدل بعد مواجهة ليفربول الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون، بتصريحات قوية بشأن تجديد عقده، وأنه محبط لعدم وصول أي عرض من الريدز، مع وجود احتمالية كبيرة رحيله.

وقال هنري بشأن هذا الصدد: «أحاول دائمًا التأكيد على وجهة نظرهم. إذا رأيت وجهة نظره ورأيت كيف يتعامل معها، فلن أكون راضيًا عن الطريقة التي يتعامل بها معها. أستطيع أن أفهم ما حاول القيام به».

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: «الآن، هل أوافق على ذلك؟ لا، لا أوافق على ذلك لأنني لم أكن لأفعل ذلك وكنت في هذا الموقف من قبل».

وأكمل: «أعتقد أنه عندما تتحدث عن عقدك أو أي شيء آخر، فإنك تفعل ذلك داخليًا. تتحدث إلى مجلس الإدارة وتتعامل مع ما يجب عليك فعله، وعندما ترحل أو لا ترحل، تشرح لمجلس الإدارة سبب رحيلك أو سبب بقائك».

وتابع: «كان التوقيت خاطئًا بالنسبة لي، فقط بسبب الوضع الحالي في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. نحن لا نتحدث عن جودة محمد صلاح، نحن نتحدث عن النادي. ونتحدث عن أن أرني سلوت لم يتحدث عن ذلك قبل المباراة. لذا كان التوقيت خاطئًا».

وأتم: «هل أفهم ما فعله لو كنت مكانه؟ نعم، أستطيع أن أفهمه. ولكنني أعتقد أنه كان مخطئًا. لم أكن لأفعل ذلك، ولم أفعله».