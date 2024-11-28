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رئيس البرلمان العربي: ندعم أمن وسيادة لبنان

ليلى محمد
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 12:48 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 12:48 م

أجرى محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي اتصالًا هاتفيًا مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد فيه على دعم البرلمان العربي لأمن وسيادة واستقرار لبنان على كافة المستويات ووحدة وسلامة أراضيه.

وأعرب اليماحي عن ترحيب البرلمان العربي بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع لبنان في أية اجراءات يتخذها لحفظ أمنه وسيادته.

ومن منطلق الحرص على تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي ومجلس النواب اللبناني، وجه رئيس البرلمان العربي الدعوة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني لحضور الجلسة القادمة للبرلمان العربي والتي من المقرر عقدها في شهر ديسمبر القادم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.


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