مانشستر سيتي ينافس 4 أندية إنجليزية لضم عمر مرموش

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اقتحم مانشستر سيتي سباق التعاقد مع عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي هذا في ظل المستويات المبهرة التي يقدمها النجم المصري رفقة فرانكفورت، على مستوى الدوري الألماني والدوري الأوروبي.

وشهدت الفترة الماضية تكهنات عدة تشير لرغبة أكثر من نادٍ أوروبي، للظفر بخدمات النجم المصري، منهم ليفربول، أرسنال، تشيلسي، ومانشستر يونايتد.

ولم يكن يونايتد، هو آخر نادٍ ارتبط اسمه بالرغبة في الظفر بخدمات عمر مرموش، إذ تؤكد تقارير صحفية أن اللاعب المصري يحظى باهتمام مانشستر سيتي.

وبحسب ما ذكر موقع «TBR FOOTBALL»، فإن مانشستر سيتي بات ضمن الأندية المهتمة بضم عمر مرموش، بعد تألقه الكبير خلال الموسم الجاري.

ويرتبط مرموش بعقد مع آينتراخت فرانكفورت حتى 2027، مع احتمالية أن تكلف الصفقة أي نادٍ يريد التعاقد مع النجم المصري، مبلغ تقدر قيمته بـ 50 مليون جنيه إسترليني.