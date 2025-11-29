سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدي كمال الشهاوي، من ضبط محاولة تلاعب في المستندات وعينات التحليل للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم المستحقة، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وجاء ذلك بناءً على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية بجمرك الدخيلة، برئاسة محمد شحاتة مدير عام الحركة، ومحمد غيط مدير إدارة الحركة، ومباحث الأموال العامة، حول مشمول البيان الجمركي رقم 454096 لسنة 2025 باسم شركة "ث ب ل".

وأوضحت المستندات أن الصنف الوارد عبارة عن ورق للطباعة والكتابة معفى من ضريبة القيمة المضافة، لكن بعد تشكيل لجنة جمركية برئاسة عاطف محمود مدير التعريفة، ومحمد رجب المغربي مدير الحركة، وعبد الحميد حسن مفتش مكافحة التهرب الجمركي، تم تأكيد الاشتباه وسحب عينة للتحليل.

وأفاد التقرير بأن الصنف الوارد فعليًا هو ورق تغليف للمواد الغذائية الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ويستلزم العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة مليونًا و406 آلاف و160 جنيهًا.

يأتي ذلك بالتنسيق مع المركز اللوجيستي برئاسة د. ياسر البكري وحسن سليط، وإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالدخيلة برئاسة محمد عويضة.

وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.