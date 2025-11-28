يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارًا قويًا مساء اليوم، الجمعة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الملكي المغربي بملعب مولاي الحسن ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، بينما تلقى الجيش الملكي الهزيمة من مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1- صفر، في الجولة الأولى بالمجموعة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ثم الجيش الملكي في المركز الثالث يليه شبيبة القبائل في المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف - أشرف بن شرقي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة اليوم أمام الجيش الملكي كل من: محمد سيحا - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد شكري - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - حمزة عبد الكريم.

من جهته، يدخل نادي الجيش الملكي المغربي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد رضا تكناوتي

خط الدفاع: أوجستو كارنيرو - أنس باش - مروان لوادني - فالو ميندي

خط الوسط: زين الدين دراك - محمد ربيع حريمات - عبد الفتاح حدراف

خط الهجوم: أحمد حمودان - محسن بوريكة - يوسف الفحلي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الجيش الملكي في مباراة اليوم كل من: أيوب الخياطي - يونس عبد الحميد - نوح محمد العبد - جمال الشماخ - أيوب آيت خسو - خالد آيت ورخان - رضا سليم - أشرف الحباسي - سليمان بوشكالي.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية لأحداث مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، خلال السطور القادمة:

بداية المباراة