سكان كييف بانتظار انقطاع مفاجئ في الكهرباء بشكل متكرر حتى نهاية الشتاء

سيتعين على سكان العاصمة الأوكرانية كييف توقع انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ المتكرر حتى نهاية فصل الشتاء، وفقا لإدارة المدينة.

وقال نائب رئيس إدارة المدينة، بترو بانتيلييف، على التلفزيون الأوكراني الثلاثاء: "سيتعين علينا العيش في ظل هذه الظروف طوال فصل الشتاء". وتعطلت إمدادات الطاقة في كييف، كما هو الحال في المدن الأوكرانية الأخرى، بشكل كبير بسبب الهجمات الصاروخية الروسية.

ويعمل الفنيون الكهربائيون على مدار الساعة لإصلاح النظام، لكن الوضع لا يزال صعبا، حسبما قال بانتيلييف. وحذر المسؤول من أن القدرات غير كافية خاصة في أيام العمل، عندما يكون هناك زيادة في استهلاك الكهرباء.

ومنذ أكتوبر، هاجمت روسيا مرارا البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أوكرانيا بالصواريخ. ولا يزال خطر وقوع المزيد من الهجمات كبيرا، حسبما حذرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها حول الوضع يوم الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء دينيس شميهال قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا يمكن أن تقضي ليلة رأس السنة دون قطع طارئ للكهرباء إذا لم يكن هناك مزيد من القصف. ومع ذلك، اعترف بأن هناك خطرا كبيرا من أن الجيش الروسي سيستهدف مرة أخرى إمدادات الطاقة في أوكرانيا.