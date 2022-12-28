تتواصل اليوم منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام 4 مباريات قوية، يفتتحها إنبي في الثالثة إلا الربع عصرًا بمواجهة الداخلية على ملعب بترو سبورت، فيما تقام مباراتين في الخامسة مساءً، تجمع الأولى بين فاركو وفيوتشر على ملعب ستاد الإسكندرية، فيما تجمع الثانية بين طلائع الجيش وحرس الحدود على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وتختتم مباريات اليوم في السابعة مساءً بأقوى المواجهات، حينما يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يخوض إنبي أول مباراة له تحت القيادة الفنية الجديدة لطلعت يوسف، بعد الإطاحة بأحمد كشري لسوء النتائج، عندما يواجه الداخلية المنتشي بفوزه الأول والوحيد في الدوري، الجولة الماضية أمام بيراميدز 2-1.

ويحتل إنبي، قبل مباراة اليوم، المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن حرس الحدود متذيل الترتيب، فيما يحتل الداخلية، بقيادة رضا شحاته المركز الرابع عشر، برصيد 7 نقاط.

وفي الخامسة مساءً، يستضيف فاركو فريق فيوتشر، حيث يبحث إيهاب جلال، عن فوزه الأول مع الفريق السكندري، بعد الخسارة من الأهلي والتعادل مع المحلة في أول مباراتين له.

فيما يسعى فيوتشر، بقيادة علي ماهر، لاقتناص وصافة الدوري ولو بشكل مؤقت، من خلال الفوز في مباراة اليوم، وتعويض التعادل في الجولة الماضية مع طلائع الجيش.

ويحتل فيوتشر، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف الزمالك الوصيف، فيما يحتل فاركو المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

وفي التوقيت ذاته، يحل حرس الحدود، المنتشي بفوزه الأول في الجولة الماضية 2-1 أمام البنك الأهلي، ضيفًا على طلائع الجيش، في ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

ويسعى طلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، المدير الفني للفريق، إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام فيوتشر في الجولة الماضية، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري.

فيما يبحث حرس الحدود بقيادة مديره الفني، أحمد أيوب، إلى استغلال الروح المعنوية العالية للفريق وتحقيق انتصار جديد يبتعد به ولو بعض الشيء عن المركز الأخير.

ويحتل طلائع الجيش، قبل مباراة اليوم، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المركز السابع، فيما يحتل حرس الحدود قاع الجدول برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن المركز الثاني عشر.