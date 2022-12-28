 يعاني من مرض نفسي.. شاب يطعن والده بسكين حتى الموت في العريش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يعاني من مرض نفسي.. شاب يطعن والده بسكين حتى الموت في العريش

مصفى سنجر
نشر في: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 10:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 ديسمبر 2022 - 10:36 م

لقي شخص مصرعه طعنا بسكين على يد نجله، في أحد أحياء مدينة العريش بشمال سيناء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، بلاغا يفيد بقيام شاب بطعن والده بالسكين حتى الموت، في حي عاطف السادات خلف موقف سيارات الأجرة بمدينة العريش.

وبحسب شهود العيان، فإن الشاب المتهم بقتل والده يدعي "محمد ج" شهير باسم "محمد سردينة" ويعاني من مرض نفسي وكان محتجزا الفترة الماضيه في إحدى المصحات النفسية العلاجية، وكان يتواجد في منزل والده بالعريش، بعد خروجه من المصحة.

وانتقلت قوات الشرطة لموقع البلاغ، وقامت بعمل كردون أمني، وسؤال الشهود عن ملابسات الجريمة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى العريش العام، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.

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