مصدر بمودرن فيوتشر للشروق : عبد الواحد أخطرنا بوجهته المقبلة

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كشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر عن قرار عمر كمال عبد الواحد لاعب وسط الفريق الأول بالنادي من العروض التي ترغب في التعاقد معه في يناير المقبل.

وتتنافس أندية الأهلي والزمالك على الحصول على خدمات اللاعب في يناير المقبل وسط العديد من التقارير التي تشير لحسم كل نادي لصفقة اللاعب الدولي.

وقال مصدر في مودرن فيوتشر في تصريحات خاصة للشروق :" اللاعب ابلغنا برغبته في الانتقال للأهلي .. كل الأمور تسير في هذا الاتجاه".

وأضاف :" المفاوضات سيتم حسمها عقب العودة من الإمارات بعد خوض نهائي السوبر".

وأكد المصدر أنه مطلع الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وأن رغبة اللاعب كانت الأساس في التفاوض.

وأنتشرت بعض الصور خلال الساعات الماضية والتي أظهرت اللاعب بقميص الزمالك , وأوضح المصدر أن تلك الصور كانت خلال الفترة التي قضاها مجلس حسين لبيب بشكل مؤقت في إدارة الزمالك وليست جديدة كما أشيع.