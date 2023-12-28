صحة غزة تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 21 ألفا و320 شخصا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 20 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابات، وصلت إلى مستشفيات القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 21 ألفًا و320 شهيدًا، و55 ألفًا و603 مصابين.

ونوه أن «الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية، أدت إلى استشهاد 312 كادرًا صحيًا، جزء منهم من الطاقات الطبية التخصصية النادرة، وإصابة 350 آخرين».

وأشار إلى أن الاحتلال تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف وخروجها عن الخدمة بالكامل، كما تعمد استهداف 142 مؤسسة صحية، وإخراج 23 مستشفى و53 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة تمامًا؛ بهدف إنهاء الوجود الصحي في شمال القطاع.

وذكر أن «الاحتلال يعتقل 99 من الكوادر الطبية، وعلى رأسهم مدراء مستشفيات الشمال؛ الدكتور محمد أبو سلمية، والدكتور أحمد الكحلوت، والدكتور أحمد المهنى، في ظروف قاسية وغير إنسانية من التجويع والتعذيب والتعرض للبرد القارس».

وطالب المؤسسات الدولية بزيارة المعتقلين وتفقد أحوالهم، وحشد الضغط الدولي للإفراج عنهم، وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.