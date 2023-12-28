الجيش اليمني يعلن مقتل 4 من ضباطه في مواجهات مع مسلحين بمأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، مقتل أربعة من ضباطه في مواجهات مع مسلحين بمحافظة مأرب النفطية الواقعة شرقي البلاد.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش، بأنه "تم في مدينة مأرب اليوم الخميس، تشييع جنازة ثلاثة ضباط برتبة نقيب وهم نجم الدين الفراصي، وبسام الفراصي، ونزية الحرملي، والملازم ثاني منصور محمد عبدالله السلمي".

وأضاف الموقع أن الضباط الأربعة قتلوا " بنيران العناصر التخريبية وهم يؤدون واجبهم الوطني على الطريق الدولي بمنطقة صافر في محافظة مأرب".

ولم يتطرق الموقع إلى تفاصيل بشأن ملابسات مقتل الضباط، ولكن اندلعت مواجهات هذا الأسبوع بين قوات الجيش ومسلحين قبليين قرب حقول النفط في مأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وجاءت هذه الاشتباكات على خلفية قرار السلطات في مأرب قبل أيام رفع أسعار الوقود في المحافظة النفطية، وهو ما ترفضه بعض القبائل التي تطالب بوظائف وخدمات.