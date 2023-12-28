قوات إسرائيلية تقتحم محلات صرافة وتستولي على 10 ملايين شيكل بالضفة الغربية

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اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، عددا من محلات الصرافة واستولت على 10 ملايين شيكل بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، "داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة، واستولت على 10 ملايين شيقل".

كما اقتحمت منزل عائلة فلسطينية بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لها في رام الله.

واستشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون برصاص إسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله، تخللها عملية اعتقال ثلاثة مواطنين من منازلهم.