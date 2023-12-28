تقرير: مليونا شخص في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر

كشف تقرير رسمي إسرائيلي النقاب، اليوم الخميس، إن حوالي مليوني مواطن بينهم 870 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "يستشف من تقرير الفقر للتأمين الوطني للعام 2023، أنه يعيش في إسرائيل نحو مليوني فقير، بينهم حوالي 870 ألف طفل، وحوالي 150 ألف مسن في جيل التقاعد، فيما أن حوالي 950 ألف شخص منهم يعملون".

وأضافت: "بلغ خط الفقر العام الماضي (2023) 3100 شيكل (835 دولارا أمريكيا) عن كل واحد من أفراد العائلة، وهو ارتفاع بمقدار مائتي شيكل مقابل العام الذي سبقه حيث بلغ 2900 شيكل (781 دولارا أمريكيا).

ولفت التقرير إلى أنه "ازدادت نسبة الفقر في جميع الفئات السكنية ما عدا العائلات العربية والمتدينين اليهود التي بقيت دون تغيير تقريبا وهي حوالي 39 %"، وفقا لوكالة الأناضول.

وقالت: "إن معدلات الفقر في إسرائيل هي بين الأعلى بالمقارنة مع الدول المتطورة، خاصة في صفوف الأطفال".

وأضافت: "مقارنة مع العام 2022 ارتفع معدل الفقر في أوساط الأسر العاملة، التي تشكل حوالي نصف الأسر الفقيرة، سواء بين المستقلين أو الأجيرين، حيث تبين أن معدل ​​الفقر للأسر التي يعيلها شخص مستقل، ارتفع من 13.1% عام 2022 إلى 13.8 % عام 2023، وبين الأسر التي يعيلها موظف أجير، ارتفع من 14.4 في المئة عام 2022 إلى 14.9% عام 2023".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الفقر للأطفال ازداد من 28 % عام 2022 إلى 28.2% عام 2023، وبين كبار السن انخفض من 15% عام 2022 إلى 12.7% عام 2023 ".

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية الرسمية فإنه يبلغ عدد سكان البلاد حوالي 9.1 ملايين بينهم 20 في المئة من المواطنين العرب.