الجمهوريون في كولورادو يستأنفون ضد الحكم بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية

جرى تحريك طلب استئناف ضد قرار محكمة كولورادو العليا بعدم أهلية دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية المقررة العام المقبل في الولاية.

وقال المركز الأمريكي للقانون والعدالة، وهي مجموعة قضائية محافظة، أمس الأربعاء، إنه يطعن على قرار المحكمة نيابة عن الحزب الجمهوري في كولورادو. ويسعى المركز الآن للمحكمة العليا الأمريكية لإلغاء القرار.

وقال المركز في بيان "هذه أكبر قضية تدخل انتخابي في التاريخ الأمريكي وتمثل اعتداء خطيرا على الحق الأساسي لملايين الأمريكيين في التصويت".

يبدأ التصويت داخل الأحزاب في الولايات في كانون الثاني/يناير، بولاية ايوا. وتحدد تلك الانتخابات التمهيدية من سيخوض الانتخابات العامة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقضت محكمة كولورادو العليا في الأسبوع الماضي، بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية بالولاية في الخامس من أذار/مارس نظرا لدوره في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 وبالتالي لن يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

ويأمل ترامب أن يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والعودة للبيت الأبيض ولكن خصومه يحاولون حذف اسمه من بطاقات الاقتراع في عدة ولايات.