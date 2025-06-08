أمير قطر ورئيس فرنسا يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع بغزة

- ناقش الطرفان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من ماكرون مساء السبت، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وأفاد البيان بأن الاتصال جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها.

كما ناقش الطرفان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا الاتصال في وقت تتواصل فيه حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتترأس فرنسا والسعودية بشكل مشترك مؤتمرا دوليا رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين"، من المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، بين 17 و20 يونيو الجاري، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.