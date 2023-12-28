كيا تضع اسمها على ملعب فريق أورلاندو ماجيك الأمريكية لكرة السلة

بعد نحو عام من بدء تسويق حق استغلال ملعب فريق كرة السلة الأمريكي أورلاندو ماجيك بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية فازت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية كيا كورب بالعقد، ليصبح اسم الملعب هو "كيا سنتر" بدلا من اسمه الحالي آم واي سنتر.

وذكر موقع صحيفة أورلاندو سينتنال الأمريكية أن عقد الشراكة بين كيا أمريكا وأورلاندو ماجيك يتضمن وضع إعلانات للشركة الكورية الجنوبية داخل وخارج الملعب وإقامة محطات شحن السيارات الكهربائية وعرض نماذج من سيارات كيا وإقامة قاعة "كيا تراس" لجمهور الملعب.

من ناحيته، قال ألكس مارتينز الرئيس التنفيذي لنادي ماجيك إن "كيا شريكنا منذ 15 عاما، وهذه الخطوة الأخيرة طبيعية للغاية بالنسبة لهم لكي يضعوا اسمهم على هذا المبنى العظيم وتعزيز حضورهم الإعلامي دوليا من خلال الفاعليات التي يستضيفها الملعب".

ورفض مارتينز وروسيل ويدجر نائب رئيس كيا للتسويق الكشف عن الشروط المالية للاتفاق، في حين قال ويدجر إنه يستمر عدة سنوات.

وأضاف "كما أننا نتعاون معهم منذ 15 عاما، فإننا نأمل أن يظل اسمنا على هذا الاستاد لفترة طويلة للغاية".

يذكر أن ماجيك باع حق إطلاق الاسم على ملعبه إلى شركة أم واي جلوبال لمدة 10 سنوات مقابل 40 مليون دولار عند افتتاح الملعب في 2010، لكن من المحتمل أن تكون قيمة العقد الجديد أكبر.

وبحسب موقع فينوس نيوز دوت كوم دفعت كيا 52 مليون دولار مقابل الحصول على حق إطلاق اسمها على ملعب لوس أنجليس ليكرز (فوروم) التاريخي لمدة 10 سنوات في عام 2022.