 إعلام سوري: وفد من حكومة الوحدة الوطنية الليبية يصل إلى العاصمة دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلام سوري: وفد من حكومة الوحدة الوطنية الليبية يصل إلى العاصمة دمشق


نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 1:48 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 1:48 م

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن وفدًا من حكومة الوحدة الوطنية الليبية وصل إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، في أول زيارة منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقال «تليفزيون سوريا»، إن «الوفد يضم وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، ووزير العمل والتأهيل، إلى جانب مدير الاستخبارات العسكرية».

وذكر أن «الوفد التقى قائد الإدارة العامة بسوريا أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب».

 

ونقل عن وزير الدولة الليبي للاتصال والشئون السياسية، قوله إن «هناك بوادر إيجابية للتعاون مع الجانب السوري، خصوصا في الملف الأمني».

وأعرب الوزير الليبي عن تمنياته بالنجاح للقيادة السورية الجديدة، في هذه المرحلة الانتقالية.

 

 


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