 مباحثات تركية أمريكية تتناول ضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة بسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مباحثات تركية أمريكية تتناول ضرورة التعاون مع الإدارة الجديدة بسوريا

وكالات
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 7:10 م | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 7:10 م

قالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان، ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت، ضرورة التحرك للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لضمان استكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، بأن فيدان أبلغ بلينكن في مكالمة هاتفية بأن أنقرة لن تسمح لوحدات حماية الشعب الكردية بالاحتماء في سوريا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن شدد خلال المكالمة على ضرورة دعم عملية سياسية يقودها ويتحكم فيها السوريون وحدهم تدعم حقوق الإنسان وتعطي الأولوية لتشكيل حكومة شاملة وممثلة لجميع الطوائف.

وذكر البيان أن بلينكن وفيدان ناقشا أيضا التصدي لـ«التهديدات الإرهابية» التي تستهدف أمن تركيا وسوريا.

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