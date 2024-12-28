 عمرو أديب يدعو لزيادة عدد دافعي الضرائب - بوابة الشروق
السبت 28 ديسمبر 2024 1:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عمرو أديب يدعو لزيادة عدد دافعي الضرائب

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
أحمد علاء
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 1:13 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 1:13 ص

دعا الإعلامي عمرو أديب، لزيادة عدد الأشخاص الذين يدفعون الضرائب وليس زيادة قيمتها على من يدفعون.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، إن هناك من لا يعرفون شيئًا عن الضرائب ولا تعرف مصلحة الضرائب عنهم شيئًا.

وأضاف أنه لا يقصد الموظف الصغير أو العامل الصغير، لكن حديثه عمن وصفهم بالحيتان، في إشارة إلى المتهربين من سداد الضرائب.

ولفت إلى أن الضرائب وكذلك الجمارك تعتبر من المداخيل المهمة التي يجب أن تعمل عليها الدولة في الفترة المقبلة.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024-2025، لتصل إلى 413.3 مليار جنيه وهى الأعلى منذ 20 عاما، مقابل 285 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك