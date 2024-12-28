عمرو أديب يدعو لزيادة عدد دافعي الضرائب

دعا الإعلامي عمرو أديب، لزيادة عدد الأشخاص الذين يدفعون الضرائب وليس زيادة قيمتها على من يدفعون.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، إن هناك من لا يعرفون شيئًا عن الضرائب ولا تعرف مصلحة الضرائب عنهم شيئًا.

وأضاف أنه لا يقصد الموظف الصغير أو العامل الصغير، لكن حديثه عمن وصفهم بالحيتان، في إشارة إلى المتهربين من سداد الضرائب.

ولفت إلى أن الضرائب وكذلك الجمارك تعتبر من المداخيل المهمة التي يجب أن تعمل عليها الدولة في الفترة المقبلة.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024-2025، لتصل إلى 413.3 مليار جنيه وهى الأعلى منذ 20 عاما، مقابل 285 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأضافت أن ذلك يأتي في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.