روسيا تطلق 3 أقمار صناعية إيرانية إلى المدار

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بإطلاق 3 أقمار صناعية إيرانية إلى الفضاء على متن صواريخ "سويوز" الروسية، في خطوة تعكس توسيع التعاون الفضائي بين طهران وموسكو، رغم خضوع البلدين لعقوبات أمريكية.

وذكرت التقارير أن إيران باتت تعتمد بشكل متزايد على روسيا في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية خلال السنوات الأخيرة، على أن تسهم الأقمار الجديدة في مهام المراقبة المرتبطة بالزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال سفير إيران لدى روسيا، كاظم جلالي، للتلفزيون الرسمي إن الأقمار الصناعية "صُممت وأُنتجت بأيدي علماء إيرانيين رغم العقوبات والتهديدات"، في إشارة إلى الضغوط الغربية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن التعاون مع روسيا يشمل مجالات متعددة، بعضها معلن وآخر لا ترغب طهران في الكشف عنه.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا" فإن الأقمار الثلاثة، وهي "بايا" و"ظفر-2" و"كوثر 2"، وُضعت في مدار أرضي منخفض.

ويأتي هذا التطور في ظل تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، وسط اتهامات غربية لطهران بتزويد موسكو بصواريخ وطائرات بدون طيار (درونز)، وهي اتهامات تنفيها إيران.