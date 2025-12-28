 لليوم الثاني.. فتح لجان مدرسة السيرة الحسنة بدائرة الرمل في إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 9:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

لليوم الثاني.. فتح لجان مدرسة السيرة الحسنة بدائرة الرمل في إعادة انتخابات النواب بالإسكندرية

محمد صابر
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 9:34 ص

فتحت اليوم الأحد، لجان الاقتراع بالدائرة الثانية «الرمل» بمحافظة الإسكندرية، وذلك لليوم الثاني على التوالي؛ وذلك للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وتُجرى جولة الإعادة بالدائرة الثانية على مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد، حيث يتنافس مرشح حزب حماة الوطن حازم الريان، مع المرشح المستقل عفيفي كامل.

وتضم الدائرة الانتخابية بالرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744 ألفًا و824 ناخبًا، ويقع نطاقها الجغرافي داخل قسمي شرطة الرمل أول وثانٍ.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الجولة الأولى بفوز مرشحين عن حزب مستقبل وطن، فيما تقرر إجراء جولة الإعادة على المقعد الثالث والأخير بين مرشح حزب حماة الوطن والمرشح المستقل، على مدار يومي 27 و28 ديسمبر الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك