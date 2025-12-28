 حسن مصطفى: محمد هاني الأجدر بالتواجد في منتخب مصر - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 7:08 م القاهرة
حسن مصطفى: محمد هاني الأجدر بالتواجد في منتخب مصر

الشروق
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 6:34 م | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 6:34 م

أشاد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق بأداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصطفى في تصريحات إذاعية: "سعيد بأداء منتخب مصر وكذلك بالروح المتواجدة بين لاعبي الفريق". وأضاف: "أداء المنتخب يتطور من مباراة إلى أخرى، فمباراة زيمبابوي كانت أفضل من مواجهة جنوب إفريقيا، وحسام حسن مميز في قراءة المباريات والمنافسين".

وتابع: "عودة الروح للاعبي المنتخب هي أهم سمة من سمات حسام حسن، ومحمد الشناوي تعرض لانتقادات قوية في الفترة الماضية، وقد رد على هذه الانتقادات".

واستطرد: "محمد الشناوي قدم مباراة قوية وجميلة واستعاد مستواه المعهود". واختتم حديثه قائلاً: "محمد هاني غير محظوظ، لكنه الظهير الأيمن الأجدر بالتواجد في منتخب مصر ويقدم مستويات جيدة".


