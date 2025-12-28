رسام إيرلندي: مشاركة إسرائيل في يوروفيجن مهينة وأعارضها بالكاريكاتور

** هاري بيرتون رسم كاريكاتورا لمغنية على المسرح تمسك ميكروفونًا وعلم إسرائيل، وثوبها ملطخ بالدماء

** بيرتون للأناضول:

- مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن" في ظل الإبادة بغزة أمر مُهين وغير مقبول

- بعت لوحة تصور المجاعة في غزة وتبرعت بكامل المبلغ لصالح الفلسطينيين

- التعاطف مع فلسطين شعور متجذر لدي وإحساس أشاركه مع كثيرين في إيرلندا

قال رسام الكاريكاتور الإيرلندي هاري بيرتون، إن السماح لإسرائيل بالمشاركة في نسخة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2026، رغم ما ترتكبه من جرائم في قطاع غزة يُعد "أمرا مهينا"، وشدد على ضرورة منع مشاركتها بجميع الفعاليات الثقافية والرياضية الدولية.

وفي 4 ديسمبر الجاري، قرر اتحاد البث الأوروبي السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقة "يوروفيجن 2026" المقرر تنظيمها في مايو المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات والاعتراضات في عدد من الدول الأوروبية.

وللتعبير عن اعتراضه على مشاركة إسرائيل بالمسابقة، رسم بيرتون لصحيفة "ذي آيريش إكزامينر" كاريكاتورا تظهر فيه مغنية تقف تحت أضواء المسرح وتمسك ميكروفونًا وعلم إسرائيل، مرتدية لباسا أزرق اللون، بينما تتلطخ مقدمة ثوبها ببقع حمراء ترمز إلى الدماء، وخلفها مشهد لقطاع غزة المدمر.

الرسمة أثارت جدلا بعد انتشارها على نطاق واسع بوصفها تعبيرًا فنيًا لافتًا عن رفض مشاركة إسرائيل في المسابقة الأوروبية.

وفي حديثه للأناضول، أوضح بيرتون أن الكاريكاتير جاء "تعبيرًا مباشرًا عن اعتراضه على مشاركة إسرائيل في يوروفيجن".

وقال: "أردت أن أُظهر التناقض الصارخ؛ فالمغنية تؤدي أغنيتها تحت الأضواء، بينما يختفي في الظلام المحيط بها دمار غزة وما ارتكبته إسرائيل هناك".

** موقف أخلاقي

وشدد بيرتون، المقيم في العاصمة دبلن، على أن مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، في ظل الإبادة الجماعية في غزة، أمر "مُهين وغير مقبول"، مضيفًا أن "المسألة لا تتعلق بمسابقة فنية فحسب، بل بموقف أخلاقي وإنساني".

وأكد أن إسرائيل لا ينبغي أن تُمنع فقط من "يوروفيجن"، بل من جميع الفعاليات الثقافية والرياضية الدولية.

وتسائل قائلا: "إذا كان من الممكن منع روسيا من المشاركة في الفعاليات الرياضية بسبب غزوها أوكرانيا، فكيف يمكن تبرير عدم اتخاذ الإجراء نفسه بحق إسرائيل؟!".

ومنع الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم روسيا من المشاركة في البطولات الدولية منذ بدئها الحرب على أوكرانيا عام 2022، كما منعت اللجنة الأولمبية الدولية الرياضيين الروس والبيلاروس من المنافسة تحت علم بلادهم في أولمبياد 2024.

وأضاف بيرتون: "ما تقوم به إسرائيل في غزة مروّع إلى درجة تجعل فكرة استمرار الحياة وكأن شيئًا لم يحدث أمرًا عبثيًا".

ومؤخرا أعلنت 5 دول أوروبية هي إسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا وآيسلندا عن انسحابها رسميا من مسابقة الأغنية الأوروبية، احتجاجا على السماح بمشاركة إسرائيل فيها، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وما يشهده قطاع غزة من دمار واسع ومجاعة متفاقمة.

** دعم غزة

وفي سياق متصل، كشف بيرتون أنه باع أحد أعماله الفنية بهدف جمع تبرعات لدعم الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أن الرسمة التي باعها تُظهر أُمّا تحمل طفلها الهزيل، وقد بدت عظام ظهره بارزة نتيجة سوء التغذية، وأرفقها بعبارة: "عمود فقري لطفل.. فأين عمودنا الفقري نحن؟".

وقال إن اللوحة بيعت بمبلغ 500 يورو، وجرى التبرع بكامل المبلغ لصالح الفلسطينيين، مضيفا: "رسمت هذا الكاريكاتور احتجاجًا على المجاعة المستمرة في غزة. وبعد أن لمست حجم التفاعل، قررت بيعه والتبرع بكل ما يجنيه".

وأشار بيرتون إلى أنه يدرك أن بإمكانه القيام بالمزيد في مجال العمل الإنساني، لكنه يحاول أن يسهم بما يستطيع من خلال فنه، مؤكدًا أن "إثارة الوعي بالقضية الفلسطينية أمر بالغ الأهمية".

وأضاف: "التعاطف مع فلسطين شعور متجذر لدي، وإحساس أشاركه مع كثيرين في إيرلندا".

وشدد على أن نقل ما يحدث في فلسطين إلى الرأي العام "واجب أخلاقي".

وختم بيرتون حديثه بالقول: "إذا كان بإمكاني من خلال رسوماتي أن أنقل مشاعري، وأن أُظهر تضامني مع فلسطين، فسأفعل ذلك بكل فخر واعتزاز".

وشنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، استمرت عامين وأسفرت عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 171 ألفًا، إلى جانب تدمير ما يقارب 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.