الرئيس الجزائري يشدد على تعزيز القدرات الدفاعية على الحدود مع ليبيا

شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على ضرورة "تطوير قدرات الجيش الجزائري في ظل التحديات الأمنية المستجدة في دول الجوار".

وقال تبون، في كلمة له بمناسبة زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني أمام كبار المسؤولين العسكريين، إن التحديات الأمنية المستجدة بدول الجوار "تستدعي تعزيز القدرات الدفاعية كلما زاد تدفق السلاح في مناطق التوتر المحيطة بحدودنا" في اشارة خصوصا إلى الحدود المشتركة مع ليبيا.

وأضاف" تطوير قدرات الجيش يضمن من جانب آخر تأمين مناطق المنشآت الصناعية والاقتصادية والطاقة الحيوية لا سيما في الجنوب الكبير".

وتابع " سأعمل على تعزيز تشكيلات الحماية وتأمين كافة الحدود الوطنية مع الدول السبعة المجاورة بعتاد وتجهيزات متطورة خاصة في مجالات الاستطلاع والحرب الإلكترونية بما يضمن الكشف المبكر عن أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره".

وأبرز تبون أن " برامج التطوير والتحديث وتعزيز القدرات القتالية لا يمكن معرفة مستواها إلا من خلال التمارين الميدانية" معلنا عزمه القيام بتنشيط التعاون العسكري مع مختلف شركائنا الأجانب".