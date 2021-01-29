 عضو لجنة مجابهة كورونا بتونس: وصول الدفعة الأولى من اللقاح فبراير المقبل - بوابة الشروق
الجمعة 29 يناير 2021 11:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

عضو لجنة مجابهة كورونا بتونس: وصول الدفعة الأولى من اللقاح فبراير المقبل

ارشيفية
ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 10:39 م
قال الهاشمي الوزير مدير معهد "باستور" وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس، اليوم الجمعة، إن الدفعة الأولى من اللقاحات ضد فيروس كورونا، وعددها 50 ألف جرعة ستصل البلاد خلال شهر فبراير المقبل، وذلك ضمن منظومة كوفاكس، وستخصص بصفة أولية للطاقم الطبي باعتبارهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

وأضاف الوزير، في تصريح للقناة التاسعة التونسية، أن باقي دفعات لقاح كورونا ضمن منظومة كوفاكس، وعددها الإجمالي 4 ملايين و800 ألف جرعة، ستبدأ في الوصول إلى تونس بداية من شهر مارس القادم.

وأوضح أن مليوني جرعة من لقاح فايزر، ستصل تونس خلال شهر مارس القادم أيضا، وستكون على دفعات أي ما يعادل حوالي 300 ألف جرعة أسبوعيا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك