محافظ أسوان: بدء أعمال الرصف والأسفلت بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي

قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وإنشاء شبكة قوية للطرق أصبح واقعاً ملموساً، حيث تم البدء فى أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة فى مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / إدفو بطول ١٠٠ كم، وبتكلفة إجمالية ٥٤٠ مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم انتهاء ٧٠٪ من أنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالإضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.



وأوضح عطية أنه بالتوازي تم البدء في استكمال ازدواج المسافة من إدفو، وحتى كمين السباعية غرب على الطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه، لإنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوج بالكامل في نطاق المحافظة، مشيداً بالطفرة الغير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان تجسدت في العديد من مشروعات للطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليارات جنيه.