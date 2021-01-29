أسوان: بدء أعمال الرصف والأسفلت بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، بدء أعمال الرصف والأسفلت للطبقة الرابطة بمشروع إزدواج الطريق الصحراوي الغربي أسوان / أدفو بطول ١٠٠ كم وبتكلفة إجمالية ٥٤٠ مليون جنيه.

وقال محافظ أسوان في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم الانتهاء من ٧٠٪ من إنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالإضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.

وأشار عطية، إلى أنه تم البدء بالتوازي في استكمال ازدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب شمال المحافظة على الطريق الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم وبتكلفة ٦٠ مليون جنيه لإنشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوجا بالكامل في نطاق المحافظة.

وأشاد محافظ أسوان، بالطفرة غير المسبوقة التي قامت بها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان والتي تجسدت في العديد من مشروعات الطرق، بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر ودراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليارات جنيه.