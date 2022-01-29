الكرملين: بوتين لا يخطط لعقد لقاءات ثنائية في بكين بسبب قيود كورونا

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لعقد أي لقاءات ثنائية في بكين، بما فيه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك بسبب القيود الصحية، مشيراً إلى أنه لا يمكن استثناء حدوث هذه اللقاءات.

وقال بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت- : "بسبب قيود كوفيد لا يُخطط الرئيس بوتين لعقد أي لقاءات ثنائية".

وأضاف بيسكوف:" لا يوجد خطط لعقد لقاء مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي أيضاً، ولكن لا يمكن استثناء مثل هذا اللقاء".

يُذكر أن الرئيس الروسي سيحضر في بكين افتتاح الأولمبياد الشتوية ويلتقي مع الرئيس الصيني.