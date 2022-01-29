استشاري عن متحور نيوكوف: لا يوجد دليل حتى الآن على انتقاله إلى البشر

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن فيروس نيوكوف NeoCoV التاجي، الذي تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية، يعتبر دراسة أولية لم يتم مراجعة المعلومات الخاصة به حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الفيروس الجديد نيوكوف التاجي متواجد في فئة حيوانات الخفافيش، لافتًا إلى أن لم يوجد أي دليل حتى الآن أنه انتقل إلى البشر.

واستكمل، أنه تم الشك في انتقاله إلى البشر بسبب تواجد جين منه يتشابه بالفيروس التاجي «فيروس كورونا»، متابعًا أنه مازال متواجدًا في فئة الحيوانات والخفافيش تحديدًا.

وتابع، أن هناك عشرات بل مئات الفيروسات داخل الحيوانات، ويتم دراستها باستمرار لمعرفة مدى انتشراخا بين البشر من عدمه، مضيفًا أنه لا يوجد قلق من هذا الفيروس حتى الآن.

وأوضح، أن هناك تخوف كبير من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الحالية لحدوث أي طفرة جينية لهذا الفيروس فيتم انتقاله إلى البشر، مشيرًا إلى أن الحظر من هذا الفيروس وانتقاله هام خلال الفترة المقبلة لعدم إصابة أي مواطن بهذا الفيروس التاجي.