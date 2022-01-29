الكاميرون تكشف ملابسات فاجعة مصرع 8 مشجعين في كأس الأمم

أعلن نارسيس مويل كومبي، وزير الرياضة الكاميروني أن قراراً متهورًا من قوات الأمن بفتح بوابة ملعب "أوليمبي" في العاصمة ياوندي أدى إلى حادثة التدافع التي أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص، على هامش كأس الأمم الإفريقية.

وقال نارسيس كومبي خلال مؤتمر صحفي إن المدخل الجنوبي "أُغلق مؤقتًا من قبل قوات الأمن لمواجهة تدفق المشجعين بينما كانت البوابات الأخرى مفتوحة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: "في مواجهة الضغط وهذا الاجتياح من المد البشري، شرعت العناصر الأمنية بطريقة متهورة إلى فتح بوابة المدخل الجنوبي، مما تسبب في التدافع الكبير".

كما اعترف وزير الرياضة الكاميروني بأن عدد أفراد القوات الأمنية "غير كاف"، لكنه ألقى باللوم أيضًا على حاملي التذاكر المزيفة والمستعملة والمشجعين الذين أرادوا الدخول من دون تذكرة، لتبرير هذا التدافع.

ولقي ثمانية أشخاص، من بينهم طفل وامرأتان، حتفهم وجرح 38 آخرون في تدافع أمام ملعب "أوليمبي" قبل انطلاق مباراة المنتخب المضيف للبطولة الإفريقية مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي، ما دفع الاتحاد الإفريقي (كاف) لمطالبة الكاميرون بفتح تحقيق بالحادثة.

كما أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن اتحاده لن يسمح بلعب مباريات أخرى في الملعب إذا لم تقدم السلطات الكاميرونية تقريرًا بشأن التحقيق قبل يوم الجمعة.

وسبق لموتسيبي أن أشار الثلاثاء إلى أن التدافع مرتبط بإغلاق إحدى بوابات الاستاد. واعتبر أن ما حصل "لا يمكن تفسيره"، مضيفًا "لو كان هذا الباب مفتوحًا كما كان ينبغي، لما واجهتنا المشكلة التي نعانيها الآن، هذه الخسائر في الأرواح. من أغلق هذا الباب؟ من المسؤول عن هذا الباب؟".